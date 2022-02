Stabiler und weniger anfällig: So wappnen Marktoberdorf Waldbesitzer ihre Bestände

Bei einem Waldbegang zwischen Friesenried und Huttenwang informieren Fachleute über Anbau, Aufzucht und Pflegemaßnahmen.

14.02.2022 | Stand: 15:49 Uhr

Rund 30 Waldbesitzerinnen und -besitzer haben kürzlich an einer Veranstaltung des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren und der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Marktoberdorf teilgenommen. Im Rahmen eines Projektes im Lüßwald zwischen Friesenried und Huttenwang fand ein Waldbegang statt, bei dem sie sich mit Fachleuten über verschiedene Waldbewirtschaftungsmaßnahmen informierten.

Förster erklärt im Wald bei Marktoberdorf Arbeitsschritte für unterschiedliche Bestände

In Kleingruppen wurden die Teilnehmenden von Förstern begleitet. Sie folgten einem Rundgang durch den Lüßwald zu verschiedenen Stationen. Dort erläuterten die Förster Arbeitsschritte für unterschiedliche Bestände. Der Waldbegang führte unter anderem an mit Unkraut bewachsenen Kahlflächen vorbei, die mit klimawandelresistenten Baumarten aufgeforstet werden können. In einem älteren Bestand wachsen junge Weißtannen unter dem Schirm der Altbäume empor. Hier wurde die Anlage eines Voranbaus – das Pflanzen von Schattbaumarten unter dem Schirm der Altbäume – gezeigt.

>> Ein Marktoberdorfer Förster sagt, wie der Wald gesund bleibt <<

An einem Fichtenjungbestand erklärte Bastian Horn, stellvertretender Geschäftsführer der FBG: „Durch frühzeitige Pflegeeingriffe können Einzelbäume größere Wurzeln und Kronen ausbilden. Dadurch ist der Bestand in Zukunft stabiler und weniger anfälliger gegen Schadereignisse wie zum Beispiel Schneebruch.“

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und die Forstbetriebsgemeinschaft stehen Waldbesitzern zur Seite

Eine weitere Station zeigte die nachfolgende Pflege von älteren Beständen mittels Durchforstung. Um diese Maßnahmen gut durchführen zu können, wurde der Ausbau von Forstwegen vorgestellt. Der Wegebau stelle den Schlüssel zu einer geregelten nachhaltigen Bewirtschaftung dar.

Den Waldbesitzern stünden bei diesen Bewirtschaftungsarbeiten das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und die Forstbetriebsgemeinschaft beratend, finanziell und bei der Durchführung unterstützend zur Seite. „Wir möchten den Waldbesitzern bei der Bewirtschaftung ihres Waldes mehr helfen“, sagte Moritz Janzen, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Marktoberdorf.