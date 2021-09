Die gute Nachricht: Die Stadt Marktoberdorf hat mobile Luftfilter für alle ihre Schulen bekommen. Ganz anders ist die Lage jedoch an den Landkreisschulen.

08.09.2021 | Stand: 17:58 Uhr

Schlag auf Schlag geht es jetzt, kurz vor Schulanfang, in Marktoberdorf noch bei der Ausstattung der städtischen Schulen mit Luftfiltern. Denn die Stadt hat alle bestellten Luftreinigungsgeräte rechtzeitig bekommen. So wurden am Mittwoch etwa an der Ausweichschule St. Martin am Modeon oder an der Mittelschule im Schulzentrum einige der sperrigen, oft 2,3 Meter hohen Geräte, die die Luft in Klassen-, Fach- und Funktionsräumen von Coronaviren säubern sollen, aufgestellt.