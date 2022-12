Stadt will Durchgangsverkehr stoppen: In dieser Marktoberdorfer Straße gilt künftig Tempo 30

Schwere Lastwagen und Autokolonnen, die viel zu schnell durch ein Marktoberdorf Wohngebiet rasen. Damit ist es jetzt Schluss. Künftig gilt Tempo 30

12.12.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Der Verkehr in der Ennenhofener Straße ist ein Thema, das Marktoberdorf schon seit vielen Jahren beschäftigt und vor allem belastet. Schwere Lastwagen und Autokolonnen, die zu schnell durch das Wohngebiet donnern, sorgen seit Langem für Ärger. Die Stadt hat nun einen weiteren Schritt unternommen, um die Lage in der Ennenhofener Straße zu entschärfen: Im Abschnitt zwischen der Ruderatshofener Straße und der Schwabenstraße gilt künftig Tempo 30. Der Verkehrsausschuss der Stadt sprach sich einstimmig für diesen Beschluss aus. Auch der Verkehrsbeauftragte der Stadt, Stefan Elmer (SPD), zeigte sich über die Maßnahme erleichtert. „Wir schaffen damit Beruhigung in diesem Bereich“, sagte er.

