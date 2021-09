Stadtbücherei Marktoberdorf bietet wieder Click & Collect an

Auch für Büchereien gilt in Bayern wieder die 3G-Regel. Die Stadtbücherei Marktoberdorf reagiert mit einem besonderen Abolservice darauf. Wie er funktioniert.

Auch für den Zugang zur Stadtbücherei Marktoberdorf und zu anderen öffentlichen Bibliotheken gilt jetzt die 3G-Regel. Das heißt, für den Büchereibesuch ist ein Nachweis über Impfung, Genesung oder ein negativer Test (Schnelltest oder PCR-Test) notwendig. Davon ausgenommen sind Kinder bis zum Schulalter sowie Schülerinnen und Schüler.

Sitzbereiche, Arbeitsplätze, PCs, Drucker und Kopierer können damit unter Einhaltung der gängigen Hygieneregeln in der Marktoberdorfer Bücherei genutzt werden. Das Lesecafé ist geöffnet, dort ist aber zudem eine Registrierung mit den Kontaktdaten notwendig.

Die Rückgabe von Medien ist ohne 3G-Nachweis möglich, heißt es bei der Stadtbücherei Marktoberdorf

Die Rückgabe von Medien ist vor dem Eingang auch ohne Nachweis möglich. Vorübergehend bietet die Stadtbücherei außerdem wieder den Abholservice an.

Wie der Abholservice in Marktoberdorf funktioniert

Und das geht so: Wunschtitel im Onlinekatalog aussuchen und Bestellung per E-Mail an buecherei@marktoberdorf.de oder per Telefon unter 08342/400839 durchgeben. Es können auch Überraschungspakete nach individuellen Wünschen zusammengestellt werden. Die Abholung erfolgt dann zu den Öffnungszeiten am Büchereifenster Richtung Rathausanbau. Bei der Abholung können ebenfalls Medien zurückgegeben werden.

