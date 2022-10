Stadtradeln: Obergünzburg in Bayern unangefochten die Nummer eins

Obergünzburg belegt bei Stadtradeln in mehreren Kategorien Spitzenplätze und schneidet besser ab als manch größerer Ort. Das wird bei der Siegerehrung gefeiert.

07.10.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Nun ist es amtlich: Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Obergünzburg hat auch bei der diesjährigen Ausgabe des Stadtradelns in verschiedenen Kategorien Spitzenplätze belegt. Damit wurden - wie in der Nachbarstadt Marktoberdorf - die Ergebnisse aus dem Vorjahr eindrucksvoll bestätigt. Damals wurde die VG Obergünzburg Deutschlands beste Newcomer-Gemeinde.

227.500 Kilometer wurden geradelt - das bedeutet Platz zwei in Deutschland in ihrer Kategorie

Am Ende des Aktionszeitraumes standen, wie im Sommer bereits kurz berichtet, 227.532 km zu Buche, was einer CO2-Einsparung von 35 Tonnen entspricht. So belegte die Verwaltungsgemeinschaft (VG) aus Obergünzburg, Günzach und Untrasried mit den Orten Ebersbach, Willofs und Hopferbach in der Kategorie der Gemeinden unter 10.000 Einwohner in Deutschland den Rang 2.

Die 852 Obergünzburger radelten mehr Kilometer als die Straubinger, Kaufbeurer oder Regensburger

In Bayern radelte die VG unangefochten auf Platz 1. Zusammen mit dem Landkreis Ostallgäu kam man auf den 5. Platz in Bayern bei den Kommunen mit einer Einwohnerzahl bis 500.000. Bemerkenswert ist, dass sich die VG Obergünzburg – betrachtet man die insgesamt zurückgelegten Kilometer – noch vor deutlich größeren Städten wie Kaufbeuren, Straubing, Landshut oder Regensburg platzieren konnte. Mit 24,24 geradelten Kilometer pro Kopf und Platz 5 in dieser Kategorie erreichte die VG einen weiteren Spitzenwert in Bayern.

Bei der Siegerehrung auf dem Marktplatz kamen deshalb die drei Bürgermeister Lars Leveringhaus, Alfred Wölfle und Salih Sürer in Vertretung von Wilma Hofer zusammen, um den 852 Radelnden Respekt und Dank auszusprechen. Aus den Händen der Bürgermeister erhielten folgende Gewinner ihre Urkunden und Preise:

Eine Übersicht der Geehrten in der VG Obergünzburg

Älteste Teilnehmende: Reiner Geiger (Jahrgang 1933), Michael Kustermann (1934; mit 1030 km), Renate Peter (1942) und Senzi Moser (1943). Jüngste Teilnehmende: Milena Scheel und Lisa Doleschal (2016) sowie Moritz Rauscher (2018) und Liam Heckelsmüller (2017). Bei den Gruppen wurden geehrt: SC Untrasried (größte Gruppe mit 67 Teilnehmenden), RC Allgäu (aktivste Gruppe mit 31.900 km), die Werftagsradler (7 Teilnehmende; 1195 km pro Kopf), sowie die Grund- und Mittelschule (242 Radelnde mit 25.467 km) als beste Schule.

Sie freuten sich über das gute Abschneiden beim Stadtradeln (von links): Salih Sürer (Zweiter Bürgermeister Günzach), Jasmin Heldt (FFW Obergünzburg), Lars Leveringhaus (Bürgermeister Obergünzburg), Anni Holzheu (Werftagsradler), Alfred Wölfle (Bürgermeister Untrasried), Klaus Görig (RC Allgäu), Lisa Frewein (TSV Ebersbach), Siegfried Frewein (TSV Ebersbach). Bild: A. Multari

Beste Einzelfahrer waren Jasmin Heldt (1.823 km), Lisa Frewein (1.866 km) und Ani Holzheu (2.090 km) sowie Lukas Meiler (2.135 km), Klaus Görig (2.300 km) und Siegfried Frewein (2.579 km). Die Bürgermeister dankten auch den beiden Radelstars Marlene Hanne und Verena Hoffmann, die im Aktionszeitraum komplett auf das Auto verzichtet hatten.

Das Organisationsteam der Verwaltungsgemeinschaft mit Michaela Kuhn, Wolfgang Epple, Florian Havelka, Antonio Multari und Michael Bauer zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und dankte den Bürgermeistern der drei Gemeinden und den Sponsoren für die großartige Unterstützung des Wettbewerbes.