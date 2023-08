So will es Marktoberdorf schaffen, dass mehr Menschen aufs Rad umsteigen

Marktoberdorf möchte den Radverkehr in der Stadt fördern. Dabei soll ein neues Konzept helfen. Ein wichtiger Punkt: Die Bürger sollen mitentscheiden dürfen.

31.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Stadt will den Anteil des Radverkehrs in Marktoberdorf erhöhen. Helfen soll dabei ein Radwegekonzept, das die Stadt gemeinsam mit dem Planungsbüro Topplan entwickelt. Bis zum Sommer 2024 soll ein Plan entworfen werden, wie Radfahrende sicher, komfortabel und schnell durch die Stadt gelenkt werden können. Wichtiger Aspekt des Projektes: Die Bürger sollen in die Entwicklung des Konzeptes mieinbezogen werden.

