Startschuss für Kammerchor-Wettbewerb in Marktoberdorf: Kartenvorverkauf startet jetzt

Der Ticketverkauf für den Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf beginnt. Wer schnell ist, kriegt die Karten billiger. Alle Infos zu den Preisen.

19.04.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Endlich geht es wieder los: Über Pfingsten findet in Marktoberdorf der Internationale Kammerchor-Wettbewerb statt. Ab Dienstag, 19. April, können für das renommierte Festival Tickets erworben werden.

Der Kammerchor-Wettbewerb ist ein fester Programmpunkt für alle Kultur- und Musikbegeisterten. Auch dieses Jahr machen sich etwa 300 Sänger und Sängerinnen aus sieben verschiedenen Ländern auf den Weg nach Marktoberdorf. Zum Wettbewerb vom 3. bis 7 Juni werden Chöre aus den USA, Indonesien, Russland, der Tschechischen Republik, Südafrika, Slowenien und Deutschland erwartet.

Konzertkarten für Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf im Vorverkauf günstiger

Die Konzertkarten sind im Vorverkauf günstiger als an der Abendkasse. Laut dem Veranstalter ModFestivals sparen Besucher zwischen drei und fünf Euro. Die Vorverkaufspreise sehen wie folgt aus: Tickets für das Eröffnungs-, Schlusskonzert und doe zweite Wettbewerbsrunde kosten 22 Euro, die Wettbewerbsrunden Teil 1 und 2 kosten je 15 Euro; Die Abendkonzerte je 20 Euro. Wer mehrere Konzerte besuchen möchte, kann sich im Vorverkauf den Festivalpass für 120 Euro sichern. Im Anschluss an die Konzerte gibt es Konzerte im Rahmen der Internationalen Masterclass for Choral Conductors, die von 8. bis 12. Juni stattfindet.

Alle Karten – mit Außnahme des Festivalpasses – sind in der Buchhandlung „Eselsohr“ in der Salzstraße 2 in Marktoberdorf erhältlich, Telefon 08342/40354. Die Tickets gibt es zudem bei allen Eventim-Vorverkaufsstellen, sowie im Internet, wo auch der Festivalpass erhältlich ist: www.kammerchorwettbewerb.org

