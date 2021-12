Sternsinger kommen nach Obergünzburg: Jetzt anmelden

Es ist wieder soweit: Die Sternsinger kommen. Auch in Obergünzburg ziehen sie durch die Gemeinde. Wer sie empfangen will, muss sich anmelden.

31.12.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Die Sternsinger kommen – abweichend von der Information im Pfarrbrief und aufgrund geänderter Vorschriften – zu den Bürgerinnen und Bürgern in Obergünzburg.

Anmeldung für Sternsinger in Obergünzburg bis 1. Januar möglich

Für deren Besuch ist jedoch eine Anmeldung erforderlich. Sie muss bis 1. Januar bei Yvonne Lutzenberger unter der Telefonnummer 08372/980595 oder per E-Mail an yvonnewoelfle@web.de oder bei Doris Holzheu unter Telefon 08372-9238773 oder per E-Mail an holzheu@web.de erfolgen.

Lesen Sie auch: Kirchenbräuche, Orakel, Rauhnächte 2021 und Räuchern: Diese Bräuche gibt es zum Jahreswechsel in Kempten und dem Oberallgäu