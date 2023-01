Sternsingerbilanz: Über 161.000 Euro Spenden für bedürftige Kinder im mittleren Ostallgäu

Die Sternsinger brachten nach der Pandemie auch im mittleren Ostallgäu wieder persönlich den Segen an die Türen. Und sammelten zum Teil Rekordsummen an Spenden.

16.01.2023 | Stand: 04:00 Uhr

In Obergünzburg sprechen die Zahlen für sich. Laut Pfarrer Walter Böhmer haben die Sternsinger dort heuer eine Rekordsummer an Spenden gesammelt. Und auch in anderen Pfarreien sind die Dreikönigssinger im mittleren Ostallgäu erfolgreich unterwegs gewesen: 161.340 Euro kamen fürs Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ in der Region insgesamt zusammen.

