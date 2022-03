Stötten am Auerberg: Aggressiver Autofahrer unter Drogen verwehrt sämtliche Tests

Ein 31-Jähriger gerät bei Stötten in eine Verkehrkontrolle. Der Mann wehrt sich heftig. Polizei muss Blutentnahme daher gewaltsam durchsetzen.

24.03.2022 | Stand: 14:11 Uhr

Bei einer Verkehrskotrolle der Polizei in Stötten am Auerberg (Landkreis Ostallgäu) am Mittwochabend hat ein 31-jähriger Autofahrer jegliche Tests zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit verweigert. Er stand offenbar unter Drogen. (Lesen Sie dazu auch: Ohne Führerschein und unter Drogen am Steuer: Polizei erwischt 21-Jährigen)

Der Mann zeigte aggressives Verhalten

Aufgrund des aggressiven und sprunghaften Verhaltens des Mannes, bestand für die Polizei der Verdacht auf Drogenkonsum. Eine Blutentnahme wurde angeornet. Diese mussten die Polizeibeamten gewaltsam durchsetzen, weil sich der 31-Jährige auch dagegen wehrte.

Lesen Sie auch: An diesen Stellen wird am Donnerstag geblitzt: Hier steht die Polizei rund um Marktoberdorf