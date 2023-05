Stötten geht in die heiße Phase: Am Sonntag ist Bürgermeisterwahl

Michael Neumann und Sonja Dose treten als Bürgermeisterkandidaten am Sonntag gegeneinander an. Warum in Stötten ein hauptamtlicher Rathauschef gewählt wird.

04.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Spannung steigt in Stötten. Nur noch wenige Tage dauert es, bis in der 2000-Einwohner am Fuße des Auerbergs erstmals ein hauptamtlicher Bürgermeister oder eine hauptamtliche Bürgermeisterin gewählt werden. Zur Wahl stehen: Berufsschullehrer Michael Neumann (49) und Ingenieurin Sonja Dose (50). Beide wollen den nebenamtlichen Bürgermeister Ralf Grube beerben.

