Stöttens designierter Bürgermeister im Interview: „Ich freue mich auf meine Arbeit für Stötten!“

Der neue Bürgermeister Michael Neumann ist überglücklich über das Wahlergebnis. Wie er sich sein gutes Abschneiden erklärt - und was seine Frau denkt.

08.05.2023 | Stand: 16:29 Uhr

Die Freude steht Wahlsieger Michael Neumann bei der Wahlparty in seinem Garten mit vielen Mitgliedern der Bürgergemeinschaft Stötten sowie Familie und Freunden ins Gesicht geschrieben. Der überglückliche 49-Jährige brennt darauf, als neuer Bürgermeister loszulegen, „um Stötten am Auerberg gemeinschaftlich weiter voranzubringen“, wie er in einem spontanen Telefongespräch mit unserer Redaktion am Wahlabend sagt. Wie aktuell berichtet, holte Neumann bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag rund 73 Prozent der Stimmen.

