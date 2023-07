So stark steigen ab September die Gebühren für die Kindertagesstätte in Ronsberg

Zuletzt wurden die Kita-Gebühren in Ronsberg vor zehn Jahren erhöht. Trotz einer Neueinstellung bleibt die personelle Situation angespannt.

18.07.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Für die vakanten Stellen in der Ronsberger Kindertagesstätte ist die Bewerbung einer Kinderpflegerin eingegangen. Nach erfolgreichem Probearbeiten wurde ihr eine Einstellung für den 01. September zugesagt. Mit dieser Neueinstellung ist es ab September in der Kita möglich, zwei Gruppen zu betreiben. (Lesen Sie auch: Ostallgäuer Kindergarten muss schließen - was das für Eltern und Kinder bedeutet)

