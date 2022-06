Straßenfest in Marktoberdorf mit großem Flohmarkt: Vereine nehmen Anmeldungen entgegen

Vereine stellen wieder das Straßenfest in Marktoberdorf auf die Beine. Auf dem Rathausplatz und in der Innenstadt findet ein buntes Programm statt.

01.06.2022 | Stand: 15:38 Uhr

Das Straßenfest hat längst Tradition in Marktoberdorf. Unter bewährter Regie der Interessensgemeinschaft (IG) Straßenfest Marktoberdorf findet es heuer erstmals nach der Corona-Pause wieder statt. Am Samstag, 25. Juni, ist in der Innenstadt ein buntes Programm geboten. Auf die Besucherinnen und Besucher wartet zudem ein großer Flohmarkt. Ab Samstag, 4. Juni, können interessierte Flohmarktverkäufer Stände reservieren.

Die Freude bei den Ehrenamtlichen und Helfern aus Marktoberdorf ist groß

„Wir freuen uns riesig, endlich wieder was machen zu können“, sagt Bruno Zasche von der IG. „Auch wenn die Organisation viel Arbeit ist.“ Sechs Vereine stellen zusammen das Straßenfest, das von 10 bis 18 Uhr auf dem Richard-Wengenmeier-Platz am Rathaus stattfindet, auf die Beine. Ab 10.30 Uhr ist dort zum Frühschoppen Live-Musik geboten. Zudem wartet auf die kleinen Besucherinnen und Besucher ein reichhaltiges Programm.

Flohmarkt: Hier können sich Verkäufer anmelden

Der Flohmarkt beginnt bereits um 7 Uhr in der Georg-Fischer-Straße und in der Jahnstraße. Der Flohmarkt erfreute sich in der Vergangenheit großer Beliebtheit. 2018 waren es gar 200 Stände. „Der Flohmarkt ist ausschließlich für Privatpersonen gedacht“, sagt Zasche. Wer einen Stand reservieren möchte, kann sich an zwei Samstagen dafür anmelden: Am 4. und 18. Juni werden jeweils von 8.30 bis 12 Uhr im Emmi-Fendt-Haus, Meichelbeckstraße 12, die Anmeldungen entgegen genommen. Es ist nur eine persönliche Anmeldung möglich. Die Gebühr für einen Stand von drei Metern Länge beträgt zehn Euro.

Bei den Vereinen, Helfern und Ehrenamtlichen ist die Vorfreude groß. Sie stecken seit Jahren viel Herzblut in die Organisation.