Mann sticht in Marktoberdorf mit Küchenmesser auf 23-Jährigen ein

Bei einem Streit in Marktoberdorf hat ein Mann mit einem Küchenmesser auf seinen Kontrahenten eingestochen. Warum der 29-Jährige direkt im Gefängnis landete.

21.04.2021 | Stand: 17:56 Uhr

Bei einem Streit am Dienstag in Marktoberdorf ist ein Mann mit einem Messer auf seinen Kontrahenten losgegangen. Die 23 und 29 Jahre alten Männer gerieten am Abend aneinander. Der 29-Jährige griff im Laufe des Streits laut Polizei zu einem Küchenmesser und stach damit auf den 23-Jährigen ein.

Dabei verletzte er den jüngeren Mann mit einem Stich. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Nachdem medizinisches Personal seine Wunde versorgt hatte, wurde er wieder entlassen.

Streit in Marktoberdorf: Mann landet im Gefängnis

Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt gegen den 29-Jährigen. Über die Hintergründe und den Ablauf des Streits haben die Beamten noch keine Erkenntnisse. Der 29-Jährige hat bereits eine offene Bewährungsstrafe und die Polizeibeamten fürchten, dass er fliehen könnte. Daher wurde er bereits am Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Kempten vorgeführt.

Der Richter verhängte eine Untersuchungshaft und der Mann wurde ins Gefängnis gebracht.

