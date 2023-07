Drama um Zirkus im Allgäu: Sturm reißt Zelt um - "Wissen nicht, wie es weitergeht"

Das Unwetter zerstört die Existenzgrundlage des Zirkus Brumbach. In Biessenhofen stürzt das Zelt ein, es gibt Verletzte. Die Chefin sorgt sich um ihre Familie.

12.07.2023 | Stand: 16:55 Uhr

Marion Brumbach steht an diesem Mittwochmorgen in Biessenhofen vor den Trümmern ihrer Existenz. Wo vor wenigen Stunden noch das große blau-weiß gestreifte Zirkuszelt der Familie thronte, ist der Boden von einer zerknitterten Zeltplane bedeckt. Unter ihr liegen die massiven Maste und Pfähle begraben. In der feuchten Erde sind noch die Stellen zu sehen, an denen sie verankert waren. Die Chefin des Zirkus Brumbachs kann es immer noch nicht richtig fassen, was am Dienstagabend passiert ist: Das starke Unwetter zerstörte das große Zirkuszelt, die Lebensgrundlage der Familie. Zudem sind bei dem Unglück zwei Familienmitglieder schwer verletzt worden. „Wir stehen vor dem Nichts“, sagt Marion Brumbach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.