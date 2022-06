Summer Academy in Marktoberdorf: Chance für junge Künstler

An der Musikakademie Marktoberdorf beginnt im Juli die Summer Academy. Junge Musiker arbeiten dort mit renommierten Professoren zusammen - und geben Konzerte.

Hochbegabte Talente holt die International Summer Academy for Young Artists jedes Jahr in die Bayerische Musikakademie Marktoberdorf. Hier haben junge Künstler die Chance, mit renommierten Professoren zu arbeiten, und das Allgäuer Publikum kommt in den Genuss einzigartiger Konzertabende. Auch in diesem Jahr ist es wieder soweit: von Donnerstag, 7., bis Montag, 18. Juli, läuft die Summer Academy in Marktoberdorf. Die Anmeldung dafür ist noch bis 15. Juni möglich. (Lesen Sie dazu auch: Praktikantin beim Kammerchorwettbewerb: So erlebt Frida Valessi aus Argentinien das Festival)

Einzelunterricht und kammermusikalische Ensembles

Bei dem Kurs erhalten die Musiker tagsüber Einzelunterricht und spielen in kammermusikalischen Ensembles miteinander. Heuer sind Hanna Weinmeister (Violine) aus Zürich, Prof. Patrick Jüdt (Viola) aus Bern, Prof. Leonid Gorokhov (Cello) aus Hannover, Prof. Willem Brons (Klavier) aus Amsterdam sowie Prof. Hatto Beyerle (Kammermusik) aus Hannover als Dozenten dabei.

Eine weitere Besonderheit der International Summer Academy for Young Artists in Marktoberdorf sind moderate und nach Ländern gestaffelte Kurskosten. Auch Hochbegabte mit geringen finanziellen Mitteln soll die Teilnahme ermöglicht werden. Stipendien von regionalen Förderern wie den Rotary Clubs Marktoberdorf, Kempten und Memmingen werden jedes Jahr vergeben.

Termine und Tickets für die Konzerte in Marktoberdorf

Ein wichtiger Bestandteil des Kurses sind die Konzerte. Hier können die jungen Künstler Bühnenerfahrung sammeln. Am Sonntag, 10. Juli, findet um 19 Uhr in der Bayerischen Musikakademie eine Serenade statt. Tickets gibt es im Mobilé Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342-40185. Der Veranstalter Rotary Club Marktoberdorf verwendet die Eintrittsgelder für Hilfsaktionen. Auch im Haus des Gastes in Bad Grönenbach findet am 12. Juli um 20 Uhr ein Konzert statt. Am 14. Juli treten die Nachwuchstalente um 20 Uhr im Stadttheater Kempten auf.

