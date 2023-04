Halbzeit beim Bau von „Tante Emma XXL“ Supermarkt in Bidingen

Seit einem halben Jahr laufen die Arbeiten für den neuen Supermarkt in Bidingen. Der Rohbau steht. Der perfekte Zeitpunkt, um das Richtfest zu feiern.

04.04.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Beim Bau des neuen Supermarktes in Bidingen wurde nun zur zweiten Halbzeit gepfiffen: Im Oktober begannen die Arbeiten für den neuen Nahkauf-Nahversorger, der am Laichweg/Ecke Bernbacher Straße östlich des Wertstoffhofs entsteht. Ein Jahr Bauzeit wurde veranschlagt. Mittlerweile ist der Rohbau fertiggestellt. Nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden Martin Eberle der Raiba Bidingen ist das genau der richtige Zeitpunkt, um für den Laden „Nahkauf Tante Emma XXL“ das Richtfest zu feiern.

Supermarkt in Bidingen feiert Richtfest

Nachdem die Handwerker das geschmückte Richtfestbäumchen am Dachstuhl angebracht hatten, verlas ein Zimmerer vor über 60 Gästen „mit Gunst und Verlaub“ den traditionellen Richtspruch. In ihm war davon die Rede, dass „nach harten, arbeitsreichen Tagen jetzt die Feierstunde geschlagen hat für wack’re Handwerksleute“. Der Vortragende wünschte „so kräftig wie ein Zimmermann mit stolz empor gehob’nem Blick dem neuen Hause recht viel Glück“. An Gott richtete sich die Bitte, „er mög’ das Bauwerk hier bewahren vor Not und Schaden aller Art“. Nach altem Brauch ließen die Beteiligten mit dem ersten Glas die Bauherrschaft, mit dem zweiten die Arbeiter und Helfer und mit dem dritten Glas die Zimmerleut hochleben. Weil „das Glas wohl ausgeleert“ und deshalb „nichts mehr wert“ war, wurde es an der Backsteinwand zerschmettert: Die Scherben bedeuten „Glück und Segen der Bauherrschaft auf allen Wegen“.

Die Eröffnung des Marktes ist noch in diesem Jahr geplant

Martin Eberle würdigte in seiner Festansprache den „Hebauf“ als besonderes Ereignis für Bauherrn, Bauleiter und Handwerker. Weil dies jedermann zeige: Es geht voran mit dem Bau. In absehbarer Zeit steht die Eröffnung an. Er begrüßte die Handwerker samt ihren Chefs und bedankte sich herzlich für das „bisherige gute, zuverlässige und unfallfreie Gelingen unseres Neubaus des Verbrauchermarktes“. Nach einer Reihe von persönlichen Begrüßungen, darunter Bidingens Bürgermeister Martin Franz und Martin Epp und die Bernbacher Bürgermeister Karl Schleich und Josef Köpf, begrüßte Eberle mit Bauleiter Manfred Burkhart den „wichtigsten Mann und Ansprechpartner vor Ort“. Eberle erinnerte an die „mit viel Herzblut“ vollzogene Vorbereitungszeit.

Das größte Bauprojekt der Raiffeisenbank Bidingen

Im September 2022 rollten auf dem Grundstück, das die Raiffeisenbank Bidingen von der Gemeinde gekauft hatte, die Bagger an. Eberle betonte, dass der Bau des Marktes nach dem Neubau des Bankgebäudes das größte Bauprojekt der über 120-jährigen Geschichte seiner Bank ist. Im Oktober soll der 800 Quadratmeter große Markt eröffnen – zur Freude aller Beteiligten. Denn er bringe attraktive Arbeitsplätze und erhöhe die Lebensqualität am Ort, wie Eberle beim Richtfest betonte.