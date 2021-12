Supermarkt-Parkplatz in Marktoberdorf: Zwei Autos werden beschädigt

Zwei Autos sind auf einem Supermarkt-Parkplatz in Marktoberdorf beschädigt worden. In beiden Fällen flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei ermittelt.

26.12.2021 | Stand: 14:05 Uhr

Auf dem Lidl-Parkplatz in Marktoberdorf sind die vergangenen Tage mehrere Fahrzeug beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Unbekannter am Freitagvormittag ein geparktes Fahrzeug an und flüchtete. Dabei wurde das geparkte Auto hinten links beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Seitenspiegel auf Parkplatz in Marktoberdorf abgefahren

Etwa eine Stunde später ereignete sich auf dem Parkplatz ein weiterer Unfall, bei dem der Seitenspiegel eines geparkten Autos abgefahren wurde. Auch in diesem Fall, flüchtete der Unfallverursacher. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. In beiden Fällen nimmt die Polizei Marktoberdorf unter der Nummer 08342/96040 Hinweise entgegen.

