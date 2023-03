Theater Wald kehrt auf die Bühne zurück: Im neuen Stück geht es teuflisch zu

Das Theater Wald lässt es mit seinem neuen Stück richtig krachen: Es geht nämlich um Leben und Tod. Was der Buchhalter des Teufels damit zu tun hat.

11.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

In Wald meldet sich nach der langen Corona-Zwangspause das Theater zurück. Die Theaterakteure rund um Hans Kalopp sind auf die Bühne zurückgekehrt und studieren das neue Stück „Eine höllische Nacht“ ein. Die schwarze Komödie von Balthasar Alletsee hat es in sich und die erfahrene Truppe kann in diesem ungewöhnlichen Stück all ihre Stärken ausspielen.

So grotesk die Geschichte dieser einen höllischen Nacht ist, so irdisch-vertraut sind doch die dort verhandelten Probleme: Abnutzungserscheinungen einer langen Ehe, verpasste Chancen, der ewig gleiche Trott, Fragen nach Moral, Originalität und Sinn im Leben. Als der Buchhalter des Teufels im Schlafzimmer von Sabine und Stefan erscheint, verwandelt sich deren arg eingefahrenes Leben in eine Achterbahnfahrt. Angesichts der nun anstehenden Bilanzierung von Stefans Leben kommen allerlei Geheimnisse und Fragen ans Tageslicht. Es geht nicht mehr um die blaue oder die rote Krawatte fürs Büro, sondern um Leben und Tod. Dabei liegen Komik und Tragik sehr nah beieinander.

Sachbearbeiter des Teufels zu Besuch im ehelichen Schlafzimmer

Nach dem anfänglichen Schrecken läuft das Paar zur Höchstform auf. Geschickt verstehen es die beiden, dem eher einfältigen Besucher aus dem Jenseits mit weltlichen Verlockungen die Zunge zu lockern und so dem scheinbar Unausweichlichen doch noch eine Chance abzutrotzen. Auch auf der „anderen Seite“ muss alles seine Ordnung haben und der arme Sachbearbeiter will ja nichts falsch machen. Dass schließlich sein Vorgesetzter persönlich erscheint, wundert da schon kaum noch.

Mit viel Spielwitz wollen die Mimen den Zuschauern ein wahrhaft himmlisches Vergnügen bereitet. Die Spieltermine in der WaldHalla sind am Samstag, 25., Freitag, 31. März, Samstag, 1. April, jeweils um 20 Uhr sowie am Mittwoch, 29. März, um 18 Uhr. Infos gibt es unter www.theater-in-wald.de. Kartenvorverkauf online über: www.waldticket.de. Telefonisch sind die Karten jeweils Dienstag und Donnerstag von 17 bis 20 Uhr unter 0151/10638999 erhältlich. Zudem können am Samstag, 11. März, von 9.30 bis 11.30 Uhr Karten im Foyer der WaldHalla erworben werden.