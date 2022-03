Theresia und Joseph Keller aus Rettenbach feiern diamantene Hochzeit. Gemeinsam haben sie viel geleitstet. Welche Hürden sie damals meistern mussten.

08.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Als Theresia und Joseph Keller am 5. März 1962 heirateten, schien morgens die Sonne genauso wie 60 Jahre später am vergangenen Samstag. Doch nachmittags schneite es so stark, dass die Hochzeitsgäste nicht wussten, wie sie wieder nach Hause kommen sollten, erzählten die Jubilare, die das Fest der diamantenen Hochzeit feierten.