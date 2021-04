Tiere brauchen Ruhe in den Wäldern um Marktoberdorf herum

Jägervereinigung Marktoberdorf macht auf Schutzbedürfnis des Wilds aufmerksam. Warum es bei der Bewegung in der Natur besser ist, auf den Wegen zu bleiben.

29.04.2021 | Stand: 11:42 Uhr

Während der Brut- und Setzzeit verwandeln sich Wiese, Feld und Wald in eine große Kinderstube – übrigens auch in der unmittelbaren Nähe von Siedlungen. Um dem Tier- und Artenschutz zu genügen, empfiehlt die Jägervereinigung Marktoberdorf allen Naturfreunden, im Frühjahr auf den Wegen zu bleiben. „Biologen haben herausgefunden, dass Menschen und auch Hunde, die auf den Wegen bleiben, von Wildtieren nicht als Bedrohung wahrgenommen werden“, sagt Dr. Stephan Bea, Vorsitzender der Jägervereinigung Marktoberdorf.

Sehr früh im Jahr bringen die Wildschweine ihren Nachwuchs, die Frischlinge, zur Welt. Da heißt es, vorsichtig sein. Die Wildschweinmutter, die Bache, verteidigt ihren Nachwuchs vehement, wenn sie Gefahr wittert. Das Kinderzimmer, den so genannten Wurfkessel, richtet die Bache gerne im dichten Brombeergebüsch, im Jungaufwuchs von Buchen und Kiefern oder im Schilf ein. Besonders gefährdet sind Hunde, wenn sie dem Nachwuchs zu nahe kommen. Sie können schwer verletzt werden.

Bei Gefahr bleiben sie regungslos liegen

Frischlinge, Junghasen, Rehkitze und Entenküken sind gut getarnt und nahezu unsichtbar, wenn sie sich bei Gefahr nahezu reglos ins Gras oder die Feldmulde drücken. Die Muttertiere lassen den Nachwuchs auch viel allein, um Fressfeinde nicht auf die Jungen aufmerksam zu machen. Feldhasenmütter suchen ihre Jungen nur zweimal am Tag auf, um sie mit zwei kräftigen Portionen fettreicher Milch zu füttern. Einzelne Jungtiere auf der Wiese oder im Feld sind also in der Regel nicht verwaist, sondern werden zu ihrem Schutz allein gelassen.

Für den Menschen heißt das, schnell weggehen und die kleinen Tiere nicht anfassen. Haben die Jungtiere den Geruch des Menschen erst angenommen, werden sie oft von den Muttertieren verstoßen und verhungern. Im Zweifelsfall sollten Naturliebhaber den ortsansässigen Jäger oder die Polizei informieren. Der Jäger kann den Zustand des Tieres einschätzen und gegebenenfalls handeln.

Hunde können gefährlich werden

Die Jäger appellieren an die Hundehalter, diese in Jagdrevieren nicht unbeaufsichtigt frei laufen zu lassen. „Mein Hund jagt nicht“ stellt sich oft als Trugschluss heraus, sobald der Geruch eines Rehes oder eines Hasen die feine Hundenase erreicht. Der Hundebesitzer hat dann fast keine Einwirkungsmöglichkeit auf seinen vierbeinigen Begleiter. Ein gehetztes und gerissenes Reh ist nicht zu akzeptieren. Es stirbt langsam, qualvoll und grausam.

Die Jägerschaft aus dem Günztal stellt in nächster Zeit Plakate „Naturgenuss mit Rücksicht auf die Wildtiere – Wildruhezone“ auf. Initiatoren der Plakate sind die Jäger und Revierpächter Stefan Schindele und Peter Kessler von der Jägervereinigung Marktoberdorf. In den vergangenen Jahren wird vermehrt beobachtet, dass das Bedürfnis der Bevölkerung nach einem Aufenthalt und verschiedensten Aktivitäten in der Natur, stetig ansteigt. Leider wird dabei oft vergessen, dass die Wälder, Wiesen und Felder natürliche Lebensraum für Wildtiere ist. Daher ist die Initiative „Ruhezonen für unsere Wildtiere“ entstanden.

Jäger aus Marktoberdorf setzen auf Freiwilligkeit

Ziel der Initiative ist es, die Interessen der Menschen und der heimischen Tier- und Pflanzenwelt in Einklang zu bringen. Dieses Ziel soll nicht durch Verbote, sondern vor allem mit Aufklärung und Hinweisen, wie beispielsweise den Wildruhezone-Schildern erreicht werden.

Mit Hilfe dieser Hinweise wird versucht, alle Natur-Besucher auf ausgeschilderte Wanderwege zu lenken, um so den Lebensraum für die Wildtiere zu erhalten. In den ausgewiesenen Ruhezonen wird es den Wildtieren ermöglicht, das ganze Jahr über ihrem natürlichen Verhalten der Nahrungsaufnahme nachzukommen.