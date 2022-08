Tierische Einsätze: Feuerwehr Marktoberdorf rettet hilflose Katze und jungen Storch

Gleich zwei Tiere rettete die Feuerwehr Marktoberdorf. Die Katze hatte sich auf einem Baum verstiegen. Doch der junge Storch gibt der Feuerwehr Rätsel auf.

01.08.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Die Feuerwehr Marktoberdorf hat Ende vergangener Woche zwei tierische Einsätze bewältigt. Als am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr die Feuerwehr Marktoberdorf mit der Drehleiter auf der Rückfahrt von einem Einsatz war, machten sich in der Kaufbeurener Straße Jugendliche bemerkbar und berichteten von einer hilflosen Katze auf einem Baum. Tatsächlich machte das Tier den Anschein, dass es nicht mehr eigenmächtig herunter kommt und so brachten die drei Feuerwehrler die Drehleiter in Stellung und holten die Katze vom Baum.

Wie kam der Storch vom Kirchturm runter?

Am Freitagvormittag wurde die Feuerwehr zum nächsten tierischen Einsatz mit der Drehleiter gerufen. Dieses Mal ging es jedoch von unten nach oben. Ein junger Storch hatte sein Nest auf der St-Magnus-Kirche verlassen und sich im Norden der Stadt herum getrieben. Das noch nicht flugfähige Tier wurde am Alsterberg eingefangen und mithilfe der Drehleiter wieder in sein Nest auf dem Kirchturm gebracht. Wie es der Storch unbeschadet nach unten geschafft hatte, ist unklar.

