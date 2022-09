Tormaschine gegen Abwehrbollwerk: FC Thalhofen empfängt SpVgg Kaufbeuren

Es ist Derbyzeit in Thalhofen. Die SpVgg Kaufbeuren kommt. Dabei trifft der beste Sturm der Liga auf die beste Abwehr. Wie die Kontrahenten ihre Chancen sehen.

03.09.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Die Elf mit dem besten Sturm der Fußball-Bezirksliga (18 Tore) trifft auf die mit der besten Abwehr (nur vier Gegentore). Auch so ließe sich das Derby zwischen dem FC Thalhofen und der SpVgg Kaufbeuren beschreiben. Am Samstag, 3. September, treffen sie um 15.30 Uhr im Stadion am Mühlsteig aufeinander. Die Partie ist jedoch mehr als nur ein Zahlenspiel, sie bietet Emotion pur.

Zuletzt waren die Kaufbeurer in der aktuellen Saison erfolgreicher als die Marktoberdorfer

Die Gäste sind gut in die Saison gestartet und befinden sich mit 15 Punkten auf Platz zwei der Tabelle. Vergangene Woche gewann Kaufbeuren souverän gegen Bad Grönenbach mit 4:0. Der FC Thalhofen hingegen musste mit einem 1:2 gegen Landesliga-Absteiger Aystetten die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Dadurch haben die Hausherren weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto, wodurch sie den sechsten Tabellenplatz innehaben.

Unzufrieden sind Mannschaft und Trainer Florian Niemeyer vor allem mit der Begegnung vergangenen Woche, in der die Stimmung und der Wille gefehlt haben. Ein anderes Gesicht will man deshalb vor heimischer Kulisse zeigen. Ziel ist, es an die starken Leistungen der vergangenen Heimspiele anknüpfen, dann ist auch ein Sieg gegen die SpVgg Kaufbeuren drin. Verstecken braucht sich der FCT angesichts der Ergebnisse in der vergangenen Saison nicht. (Lesen Sie auch: Deshalb lehnt Thalhofens Trainer die Relegation im Fußball ab.)

In der Vorsaison gab es für die SpVgg Kaufbeuren gegen den FC Thalhofen allerdings nichts zu holen

Im Hinspiel gewann der FC Thalhofen überzeugend daheim mit 4:2. Das Rückspiel endete mit 2:2 unentschieden. Dennoch erwartet Trainer Niemeyer ein sehr schweres Spiel: „Kaufbeuren ist eine sehr gute Mannschaft. Wir müssen unsere maximale Leistung abrufen, wenn wir punkten wollen.“ Schaffen es beide Mannschaften, ihre Leistungen abzurufen, ist ein sehr enges und gutes Fußballspiel zu erwarten. Personell ist in Thalhofen der Einsatz des angeschlagenen Timo Welte noch fraglich. Weiterhin fehlt Cedric Wahler, ansonsten ist der gesamte Kader bereit.

Auch bei Kaufbeuren ist die Richtung nach dem 2:4 und 2:2 klar: „Jetzt sind wir dran“, sagt SVK-Geschäftsführer Wolfgang Ressel. Jedoch ist bei der Chancenauswertung noch reichlich Luft nach oben. Trainer Mahmut Kabak: „Es wird ein emotionales Spiel: Die Zuschauer sind direkt am Spielfeld, und man kennt sich zudem untereinander. Florian und ich sind in vielen Punkten gleich gestrickt“, erklärt Kabak mit einem Schmunzeln.

Das Aufgebot des FC Thalhofen

FC Thalhofen: Lukas Kress, Patrick Reichert, Marco Steinhauser, Patrick Sandner, Jakob Zeiler, Nicolas Steger, Timo Welte, Janik Suske, Dominik Dürr, Samuel Olejnik, Fabi Hartmann, Niklas Zeiler, Luca Csauth, Simon Nägele, Linus Zeiler.