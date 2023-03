Tourismus: So will Marktoberdorf die Corona-Delle überwinden

Den 2022er Übernachtungszahlen in Marktoberdorf ist die Corona-Pandemie noch anzumerken. Das Touristenpotenzial ist aber groß. Wie soll es nun aufwärtsgehen?

07.03.2023 | Stand: 18:18 Uhr

Über 813 Betten für Urlauber und Geschäftsreisende verfügt Marktoberdorf aktuell. 76.990-mal waren diese in 48 Hotels und Ferienwohnungen voriges Jahr belegt. Das klingt nach viel, ist aber kein Vergleich zum Rekordjahr 2019, für das 111.206 Übernachtungen in Marktoberdorf verzeichnet sind. Bei den Zahlen merke man Corona noch, sagt Tourismuschef Philipp Heidrich: „Aber wir haben das Potenzial, diesen Rückgang wieder aufzuholen.“ (Lesen Sie auch: Jetzt steht fest: Der Kurbeitrag für Urlauber in Marktoberdorf kommt.)

