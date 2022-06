Der Toy Run 2022 in Marktoberdorf brach alle Rekorde

Rekord für den Toy Run: Trotz brütender Hitze kommen Biker und Bikerinnen mit 1102 Motorrädern nach Marktoberdorf. Was die Teilnehmer sagen.

20.06.2022 | Stand: 06:01 Uhr

Die Sonne brennt auf den Festplatz am Modeon herab. Eigentlich ist bestes Badewetter. Stattdessen wird der Toy Run in Marktoberdorf zu einer schweißtreibenden Angelegenheit für die Motorradfahrer und -fahrerinnen. Die Strapazen nehmen sie jedoch gern für den sozialen Zweck, der hinter der Ausfahrt steht, in Kauf. Und es werden immer mehr, die sich versammeln. Vorsitzender Robert „s’ Robbs“ Karlhoff kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Am Ende sind es 1102 Fahrzeuge, die er zählt. Ein Rekord. Auf eine Summe von über 20.000 Euro belaufen sich heuer die Spendengelder. Auch ein Rekord.

Mit der Harley Davidson aus den USA nach Marktoberdorf

Nach pandemiebedingter zweijähriger Pause kann am Samstag der mittlerweile legendäre Toy Run ausgerichtet werden. Die weiteste Anreise hat definitiv Lucca aus den USA. Er lebt in Placa Ville, das ist in der Nähe von Sacramento, Kalifornien. Der treue Fan hat extra vor Jahren eine Harley Davidson aus den USA nach Deutschland importiert, um, so oft es geht, beim deutschen Toy Run dabei zu sein. Die Idee der Motorradausfahrt mit Spenden von Spielzeug (Toys) stammt schließlich aus den Vereinigten Staaten. Lucca findet bei der Ausfahrt „den guten Zweck das Wichtigste. Und der Wunsch nach schönem Wetter wurde erfüllt.“

Frank ist aus Seeburg in Niedersachsen angereist: „Eine coole Veranstaltung mit schönem Zweck dahinter. Es ist erstaunlich, dass dieses Event schon so lange funktioniert und wie viele auch an der Straße zusehen wollen.“ Hunderte von Schaulustigen säumen den Weg, als die schier endlose Kolonne den Festplatz zur Ausfahrt verlässt. Das deute auf die breite Unterstützung der Bevölkerung hin, sagt Frank. Auf die Frage, wie er vom Toy Run, bei dem er im Jahr 2019 schon dabei war, erfahren hat: Schatzmeister Joe Kausler habe ihn persönlich eingeladen.

Sebi aus Untrasried und sein Bruder Tobi aus Waltenhofen sind zum dritten beziehungsweise zum fünften Mal bei der Ausfahrt dabei. „Für den guten Zweck kommt man gern zum coolen Event“, merkt Sebi an. Tobi ergänzt: „Es wird gut kommuniziert, was mit den Spendengeldern gemacht wird.“

Dafür setzt der Verein Toy Run die Spenden ein

Die Spenden an den gemeinnützigen Verein Toy Run werden nur für Allgäuer Familien in Not eingesetzt. Aktuell hilft der Verein einer Ostallgäuer Familie, die von einem tragischen Unfall betroffen ist. Auch geht ein Teil der diesjährigen Spendensumme an das Hilfswerk der Allgäuer Zeitung „Kartei der Not“. Joe Kausler fasst das Großereignis so zusammen: „Nach zwei Jahren Pause durften wir endlich wieder ausfahren. Es lief sehr gut, alle Besucher waren zufrieden.“

Unter den Stammgästen und „alten Hasen“ der treuen Spender ist auch die Allgäuer Regionalgruppe der Streetbunnies. Über die Schutzkleidung der Motorradfahrer werden Hasenkostüme angezogen. „Wir schwitzen gern für den guten Zweck“, sagt Eva und lacht. Sie ist wieder beim Toy Run sowie als Teil des Standteams dabei. Dieser gemeinnützige Verein unterstützt selbst diverse Einrichtungen, erläutert Bunnyguard Tim: „Für diese Häuser ist es auch sehr hilfreich, dass wir neben Geldspenden auch Zeit mit den Kindern verbringen“. Auch die Streetbunnies, deren Hauptsitz in Nürnberg ist, haben inzwischen eine Ausfahrt austragen können.

Endlich wieder live mit Motorrädern auf der Straße

Dritter Bürgermeister Michael Eichinger ist in Vertretung für den Schirmherrn Dr. Wolfgang Hell gekommen: „Es ist erstaunlich, wie viele hier sind und wie gut es organisiert ist. So schön, dass es endlich nach dem online ,Toy Run drhoim‘ in der Pandemie wieder live geht!“

Robert Karlhoff ist ein gestandener und erfahrener Vorsitzender des Vereins Toy Run. Doch bei dem Anblick derart vieler Maschinen und Personen ist er sichtlich gerührt. Das wird in seiner Ansprache deutlich. Er bedankt sich mehrfach beim Vorstand und dem großen Team, das Bewirtung (Toy Run-Helfer und Feuerwehr Geisenried am Grill), Logistik, Verkehrssicherung ( Polizei, Feuerwehren aus dem Ost- und Oberallgäu sowie ehrenamtliche Tour Guides) und Erste Hilfe (Rotes Kreuz und Johanniter) dieses Mega-Events auf die Beine stellt.

Unfall überschattet Toy Run

Einen Wermutstropfen gibt es bei der Rundfahrt dennoch: In Bodelsberg reagiert nach Angaben der Polizei Marktoberdorf der Fahrer eines Traktors mit vorne aufgeladenem Heuballen zu spät, als ein vor ihm fahrender Motorradfahrer bremst. Durch den Zusammenstoß stürzt der Motorradfahrer. Zwei weitere Fahrer werden durch den Traktor ebenfalls leicht touchiert. Das Ergebnis: zwei Leichtverletzte, die vor Ort erstversorgt und anschließend ins Klinikum Kempten gebracht werden. Der Sachschaden an den Motorrädern beträgt mehrere tausend Euro.

Dieses Jubiläum steht beim Toy Run in Marktoberdorf an

Aufgrund der Hitze ist auch die ein oder andere Kreislaufschwäche zu verzeichnen, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. In einem Fall kollabiert ein Teilnehmer und wird von den Sanitätern versorgt. Ansonsten spricht die Polizei von „einer hervorragend organisierten Veranstaltung“.

Karlhoff schließt die Großveranstaltung ganz schlicht: „Schön, dass Ihr dabei wart. Kommt’s wieder.“ Denn nächstes Jahr steht ein Jubiläum an. 20 Jahre Toy Run.

