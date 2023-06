Toy Run Gründungsmitglied erinnert sich: Mit dieser spontanen Idee fing alles an

Der Toy Run feiert runden Geburtstag. Gründungsmitglied Joe Kausler erinnert sich an die Anfänge der Benefiz-Ausfahrt und erzählt, was den Verein ausmacht.

05.06.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Das Maskottchen des Toy Runs Marktoberdorf ist flauschig, hat ein kleines Gesicht und große runde Knopfaugen. Die Rede ist vom berühmten Toy Run-Bären. Er steht seit 20 Jahren für eine der größten Motorradausfahrten Bayerns. Und wenn man es genau nimmt, begann auch alles mit Spielzeug. Gründungsmitglied Joe Kausler erinnert sich noch gut an den allerersten Toy Run überhaupt, der 2002 aus einer spontanen Idee heraus geboren wurde: „Als der Sohn eines Freundes an Krebs erkrankte, wollten wir mit einer Ausfahrt Spenden sammeln“. Die Spenden sollten einen ganz besonderen Zweck erfüllen: Mit dem Geld wurde das Spielezimmer einer Kinderkrebsstation aufgerüstet. Was damals noch niemand ahnte: Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte und sollte nicht bei dieser einmaligen Benefiz-Aktion bleiben.

