Traumberuf Pastoralrefent: Warum sich ein Ostallgäuer (30) für diesen Beruf entschieden hat

Wolfgang Eble aus Ronsberg erhält am Samstag den Segen des Bischofs für seine Arbeit als Pastoralreferent. Für den Ostallgäuer ist das ein besonderer Tag.

24.09.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Am Samstag ist für Wolfgang Eble aus Ronsberg ein besonderer Tag: Bischof Dr. Bertram Meier beauftragt den Ostallgäuer und acht weitere Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten, sechs Gemeindereferentinnen und eine Pfarrhelferin für den pastoralen Dienst im Bistum Augsburg.

Für Wolfgang Eble (30) bedeutet dies zugleich Abschluss seiner vierjährigen Ausbildung und Neuanfang. „Es ist schön von Seiten des Bischofs ausgesendet zu werden und für ihn und für die Kirche da zu sein“, sagt Eble im Gespräch mit der Redaktion. Eble tritt nun als Seelsorger im Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren ins Berufsleben ein. Dass der Ronsberger diesen beruflichen Weg eingeschlagen hat, hat sich „durch den Prozess ergeben“, erzählt Eble. Angefangen habe dies schon im Kindesalter, als Eble daraufhin fieberte, endlich ministrieren zu dürfen.

Ronsberger war 17 Jahre lang als Ministrant aktiv

„Meine zwei Geschwister waren schon Ministranten und ich habe mich so darauf gefreut, auch ministrieren zu dürfen“, erzählt Eble. „Die Aufgabe war für mich ja dann letztendlich auch sehr erfüllend“, sagt er und lacht. Sie sollte seinen weiteren Weg ebnen. Stolze 17 Jahre lang war der Ronsberger als Ministrant in seiner Pfarreiengemeinschaft aktiv. Und damit nicht genug: Auch während seiner Ausbildungszeit sollte die Ministrantenarbeit einen wichtigen Teil einnehmen.

Nach seiner Mittleren Reife entschloss sich Wolfgang Eble am Spätberufenenseminar St. Matthias in Waldram/Wolfratshausen sein Abitur nachzuholen. Hier lernte er junge Menschen mit vielfältigen und unterschiedlichen Zugängen zum Glauben und zur Kirche kennen. So entschied er sich schließlich, ein Theologiestudium an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und Augsburg zu absolvieren.

Eble lernte die Vielschichtigkeit und Tiefe des Glaubens und die Strukturen der katholischen Kirche kennen. Dies bestärkte ihn darin, den Weg zum Pastoralreferenten einzuschlagen. „Das ist ein unheimlich abwechslungsriecher Beruf“, schwärmt Wolfgang Eble.

Nach dem Studienabschluss war er in der Pfarreiengemeinschaft Weilheim als Pastoralassistent tätig. Dort lagen seine Schwerpunkte in der Ministrantenarbeit, Firmvorbereitung und dem Religionsunterricht. Dabei war es ihm wichtig, für die Jugendlichen da zu sein, ihnen Jesus und den Glauben bei gemeinsamen Jugendgottesdiensten, (Wall-)Fahrten und Aktivitäten näherzubringen.

Seit September ist Eble als Seelsorger am BKH Kaufbeuren tätig

Den Worten Jesu entsprechend „Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen“ (Mt 18,20) war es Wolfgang Eble ein Herzensanliegen, unter den Ministranten eine gute Gemeinschaft aufzubauen, aus der auch Freundschaften entstehen.

Nach Abschluss seiner vierjährigen Ausbildung ist Wolfgang Eble seit September nun als Seelsorger im Bezirkskrankenhaus (BKH) in Kaufbeuren sowie mit einem Teilauftrag an der staatlichen Berufsschule in Kaufbeuren als Religionslehrer tätig. Am BKH arbeitet er auf den Suchtstationen, ist Ansprechpartner für Patientinnen und Patienten, Angehörige und jeden, der Gesprächsbedarf hat. Keine leichte Aufgabe: „Wir arbeiten eng mit dem Pflegepersonal zusammen“, sagt Eble. Der Ostallgäuer absolviert selbst den Ausbildungskurs „Klinikseelsorger“,

Doch am Samstag erhält Eble im Hohen Dom in Augsburg erst einmal den bischöflichen Segen und eine Bibel von Bertram Meier für seinen weiteren beruflichen Weg. Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr. Den Tag wird Wolfgang Eble mit seiner Familie, seinen Freunden und Kurskollegen verbringen, erzählt er.