Triathlon mit Hindernissen: RC Allgäu aus Günzach vom Pech verfolgt

Der Auftakt für die Triathleten des RC Allgäu aus Günzach in Oberschleißheim ist erst noch gut verlaufen. Doch Strafminuten warfen sie deutlich zurück.

20.05.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Viel Pech hatten die Triathleten des RC Allgäu aus Günzach (Ostallgäu) zum Auftakt der Wettkämpfe in der Landesliga Süd. Eine Zeitstrafe warf sie um zwei Minuten zurück. Aber der Reihe nach.

Alle Disziplinen im Mannschaftsmodus

Patrick Mayr, Markus Lerf und Matthias Zech gingen beim Mannschaftswettbewerb an der Ruderregattastrecke in Oberschleißheim an den Start. Es wurde zuerst ein Swim-Run und nach einer kurzen Pause ein Bike-Run absolviert. Dabei mussten die Athleten zuerst 400 Meter Schwimmen und zweieinhalb Kilometer Laufen, später kamen 20 Kilometer Radfahren und zweieinhalb Kilometer Laufen dazu. Alles wurde im Mannschaftsmodus absolviert, sodass die drei Athleten die ganze Zeit über zusammen bleiben mussten.

Strafminuten sorgten für Schwierigkeiten

Der zweite Wettkampf wurde im Verfolgermodus ausgetragen. Die Teams starteten mit dem Abstand, mit dem sie beim ersten Wettkampf ins Ziel gekommen waren. Die RC Allgäu-Athleten bekamen schon vor dem Start zwei Strafminuten aufgebrummt, da nur drei von eigentlich vier geforderten Sportlern an den Start gehen konnten. Mehrere Aktive des RC Allgäu waren erkrankt, zwei mussten kurzfristig wegen ihrer Arbeit passen.

Platz 16 von 21

Durch eine sehr starke Teamleistung im Radfahren schaffte es das verbliebene Trio trotzdem, einen deutlichen Abstand aufzuholen und letztendlich auf Platz 16 von 21 Teams zu landen, die sich für die Triathlon Landesliga Süd angemeldet hatten. Ohne diese Zeitstrafe wäre Platz 12 möglich gewesen.

