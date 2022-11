Trotz Diebstahlsicherung: Unbekannte Täter klauen in Marktoberdorf Parfüm

Bisher nicht bekannter Täter haben im Drogeriemarkt in Marktoberdorf mehrere Herrenparfüme entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

16.11.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein oder mehrere unbekannte Täter haben zahlreiche Herrenparfüme aus dem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Marktoberdorf gestohlen. Nach Angaben der Polizei geschah dies vermutlich bereits in der vergangenen Woche.

Trotz Sicherung waren die Diebe erfolgreich

Alle Verpackungen der Parfüme waren mit Sicherungen versehen. Als der oder die Täter das Geschäft verließen wurde allerdings kein Alarm ausgelöst. Da die Tat schon einige Tage zurückliegt, gibt es keine Hinweise zu den Unbekannten. Trotzdem bittet die Polizei etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08342/96040 zu melden.

Lesen Sie auch: 22-Jähriger in Marktoberdorf beim Diebstahl von Lebensmitteln erwischt