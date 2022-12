So beschenken sich die Menschen in Marktoberdorf an Weihnachten - trotz Inflation

Schlitten, Brettspiele, Bücher, Parfüm: Vom Weihnachtsgeschäft in Zeiten von Inflation und Energiekrise. Das sind die beliebtesten Geschenken in Marktoberdorf.

18.12.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Ein Buch, ein neuer Pullover, eine Schachtel Pralinen? Oder doch eher ein Smartphone, ein Thermomix oder eine neue Uhr? In vielen Familien wird an Weihnachten gerne auch mal tiefer in die Tasche gegriffen. Aber ist das in diesem von Energiekrise und Inflation geprägtem Jahr noch immer so? Welche Geschenke liegen 2022 bei den Ostallgäuern unter dem Weihnachtsbaum? Unsere Redaktion hat sich bei den Menschen und in einigen Geschäften in Marktoberdorf ein wenig umgehört.

Das Fazit in vielen Läden: Den Menschen ist das Schenken zu Weihnachten ein besonderes Anliegen

„Ich denke, es ist den Meisten nach wie vor ein großes Anliegen, sich an Weihnachten gegenseitig eine Freude zu machen“, sagt Helga Franz, Geschäftsführerin des Spielwarenladens Härtle in Marktoberdorf. An den diesjährigen Zahlen sei zwar zu erkennen, dass weniger beziehungsweise günstiger eingekauft wird als in der letzten Saison, doch nach wie vor sei der Laden gerade zum Jahresende hin gut besucht.

Beliebt seien vor allem Wintersportgeräte wie Zipfelbobs und Schlitten – insbesondere seitdem es geschneit hat. Doch auch die sogenannten Tonies – das sind kleine Figuren, die Geschichten erzählen, wenn man sie auf eine Tonie-Musikbox stellt – landeten oft unter dem Christbaum. Außerdem Puppen, Bastelmaterial oder Brettspiele. „Weihnachten ist die richtige Zeit, um mit der Familie zusammenzusitzen und etwas spielen“, sagt Franz.

An anderen Ecken sparen - aber nicht an den Geschenken für die Kinder

Auch ein Ehepaar aus Kaufbeuren, das für einen Einkaufsbummel nach Marktoberdorf gekommen ist, ist sich einig, dass die Weihnachtsgeschenke für ihre Enkel genauso ausfallen sollen, wie es die Jahre zuvor der Fall war. „Wir haben dieses Jahr weniger Beleuchtung als sonst. An dieser Stelle kann man sparen, aber nicht bei den Geschenken für die Kinder“, sagt die 65-jährige Renate Klaus aus Kaufbeuren. Die könnten nämlich am wenigsten für die Inflation und hätten die letzten Jahre auch aufgrund der Pandemie schon genug mitgemacht. Solange es noch möglich ist, schenkten sie und ihr Mann ihren Enkeln, was auf dem weihnachtlichen Wunschzettel steht – dieses Jahr Zubehör für eine Spielzeugrennbahn. Klaus fügt noch hinzu: „Und wer weiß – vielleicht verliert der Euro noch weiter an Wert. Da geben wir es lieber jetzt für die Kinder aus.“

Diese Einstellung scheinen viele Menschen zu teilen, denn kaum ein Geschäft klagt über maue Zahlen in der Weihnachtszeit. In der Buchhandlung Eselsohr ist laut Mitarbeiter Sebastian Pflüger zwar ein bisschen Zurückhaltung zu spüren, doch die Menschen verschenkten nach wie vor gerne Bücher zu Weihnachten – selbst wenn sie „nicht für alle ein Gut des täglichen Bedarfs“ seien. Für ihre Kinder besorgten Eltern und Großeltern vor allem Bücher, die spielerisch die Weihnachtsgeschichte vermitteln. „Und auch Klassiker wie Bücher von Astrid Lindgren werden auch häufig ausgesucht“, sagt Pflüger erfreut.

Nicht nur Kinder bekommen Weihnachtsgeschenke

Und nicht nur die Kinder werden fleißig beschenkt, sondern auch Erwachsene machen sich untereinander eine Freude – zum Beispiel mit einem guten Duft. „Die Menschen kaufen etwas verhaltener und bewusster ein als sonst. Sie kommen her und wissen schon ziemlich genau, welches Parfüm sie wollen. Sie haben Duftproben oder Einkaufszettel dabei“, berichtet Irmgard Döffinger von der Parfümerie Wiedemann in Marktoberdorf. Verkaufsschlager seien dieses Jahr Parfüme von Marken wie Prada – eben das, was Kundinnen und Kunden in der Werbung gesehen haben. Weniger oft komme es vor, dass spontan etwas mitgenommen wird, das Kauflustigen gerade ins Auge springt. Der Einkauf laufe geplanter ab.

Die fehlenden Einnahmen beim diesjährigen Weihnachtsgeschäft ließen sich weitestgehend mit den Einnahmen vom Black Friday am letzten Novemberwochenende ausgleichen. Und Döffinger kann aus Erfahrung sagen, dass eine Woche vor Weihnachten noch einmal gut was los ist: „Parfüme werden meist zusätzlich zu einem größeren Geschenk gekauft, nicht als die Hauptsache. Deswegen kommen die Leute relativ kurzfristig her.“

Den Lieben etwas Gutes tun

Auch im Lädchenglück in Marktoberdorf berichtet Geschäftsführerin Jasmin Uebele von späten Weihnachtseinkäufen. „Ich denke aber, dass das am kalten Wetter liegt und die Menschen das jetzt nachholen.“ Die Umsätze während der Weihnachtszeit sind in ihrem Fall ähnlich wie im vergangenen Jahr 2021. „Ich denke, alle wollen ihren Lieben trotz Inflation etwas Gutes tun.“ Die Stimmung im Laden sei nach wie vor gut und an den Zahlen aktuell keine Unterschiede zum Vorjahr zu erkennen. Ganz unbesorgt ist Uebele trotzdem nicht: „Vielleicht kommt das noch, man kann es nie genau wissen.“

Lesen Sie auch: Weihnachtsgeschäft 2022 - Schöne Bescherung für die Läden?