Jetzt aber wirklich: Wann die ersten Fahrzeuge durch den Tunnel Bertoldshofen rollen sollen

Auch weil Diebe acht Tonnen Kabel stahlen, hatte sich der Bau des Tunnels bei Marktoberdorf zuletzt verzögert. Woran Techniker bis zur Eröffnung noch feilen.

18.10.2022 | Stand: 19:25 Uhr

Knapp viereinhalb Jahre nach den ersten vorbereitenden Erdbewegungen ist das Ende der Arbeiten am Tunnel Bertoldshofen (Ostallgäu) in Sicht. Mitte bis Ende November sollen dort die ersten Fahrzeuge rollen. Mit der Fertigstellung der 600 Meter langen Röhre ist dann auch das 100 Millionen Euro teure und derzeit größte Verkehrsprojekt in Schwaben abgeschlossen: die Ortsumfahrungen von Marktoberdorf und Bertoldshofen auf B16 und B472. Zuletzt hatte es mehrfach Verzögerungen gegeben. Unter anderem, weil Diebe acht Tonnen Kabel aus dem Tunnel stahlen.

