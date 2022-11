Ein Postbote aus dem Ostallgäu hat persönliche Probleme, schaffte seine Arbeit nicht und ließ deshalb Briefe verschwinden. Nun stand er vor Gericht.

07.11.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Wegen Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses musste sich vor kurzem ein heute 21-Jähriger aus dem Ostallgäu vor dem Kaufbeurer Jugendgericht verantworten. Der Ex-Mitarbeiter eines Postzustellungsunternehmens hatte im Frühjahr in drei Monaten an 42 Tagen 2167 Sendungen nicht zugestellt, sondern in einer Kiste im Briefdepot versteckt.

