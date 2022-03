Kriegsflüchtlinge: Musiker aus der Ukraine erhalten Asyl in Marktoberdorf

Dirigent Wilhelm Keitel wollte eigentlich mit Musikern aus Odessa auf Tournee gehen. Nun sind diese Menschen auf der Flucht - und brauchen dringend Hilfe.

02.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Seit einem Jahr plant der Marktoberdorfer Dirigent und Musikproduzent Wilhelm Keitel, zusammen mit dem Orchester des Opernhauses Odessa auf große Konzerttournee zu gehen. Mit dem berühmten Filmkomponisten Hans Zimmer sollte es auf eine zweimonatige Tour durch Europa gehen: Dublin – London – Manchester – Prag standen auf dem Plan. Doch dann traf die Ukraine der Krieg. „Acht Musiker und Musikerinnen habe es geschafft, rechtzeitig zu fliehen. Sie sind mit ihren Familien zu uns nach Marktoberdorf gekommen“, sagt Wilhelm Keitel.

Musiker fliehen aus der Ukraine nach Marktoberdorf: Bürger organisieren Wohnungen

Es sind berührende Geschichten, die sich auf der Flucht aus der Ukraine abgespielt haben. Keitel erzählt von dem Orchester-Manager aus Odessa, der seine Frau und sein vier Monate altes Baby ins Auto packte und an die rumänische Grenze floh. „Er rief an und fragte, ob er nach Marktoberdorf kommen kann. Wir haben der Familie sofort eine Wohnung besorgt.“

An der Grenze traf der Musiker schließlich noch einen weiteren Kollegen, der sich dem Orchester-Manager anschloss. „Das Auto war so voll, dass die Grenzbeamten die Familie des Musikers gar nicht gesehen hat“, erzählt Keitel.

Vor zwei Tagen kamen die Familien schließlich in Marktoberdorf an. Und immer mehr kommen nach. Am Dienstag holte Wilhelm Keitels Sohn die vierte Familie ab, die aus der Ukraine geflohen war. Alle sind mittlerweile untergebracht worden. Keitel beschreibt die Stimmung als eine Mischung aus Erleichterung und Trauer.

Die Gedanken seien natürlich in der Ukraine. „Viele haben dort noch Angehörige. Die Männer haben sich bei der Armee gemeldet“, sagt Keitel. Die Familienangehörigen, die mit nach Deutschland geflohen sind, sprechen teils weder Deutsch noch Englisch.

Sachspenden werden in Marktoberdorf benötigt

Da die Familien nur mit dem Nötigsten gekommen sind, brauchen sie nun dringend Sachspenden. Keitel nennt Kleidung, Hygieneprodukte und vieles mehr. Wer spenden möchte, kann sich bei Familie Keitel per E-Mail unter info@

bnk-musicproduction.de melden.

„Die Musiker gehen nun mit auf Tournee. Die Familien bleiben erst einmal bis zum Ende der Tour, Anfang Mai, in Marktoberdorf. Wir schauen dann, wie es weitergeht“, sagt Keitel. Die Hälfte des Orchesters stammt somit aus der Ukraine. Die andere Hälfte aus ganz Europa – ein schönes Verbundenheitszeichen. „Es ist auch Hans Zimmer ein großes Anliegen, viel mit der Ukraine zu machen“, sagt Keitel.

