Ukrainerin reist zurück in den Krieg: "Ich habe vor Schmerz geweint"

Die Ukrainerin Irina Yeremytsia hat im Ostallgäu Zuflucht gefunden. Doch ein Angriff auf ihr Haus in Slovjansk ändert alles: Sie reist zurück in den Krieg.

04.11.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Irina Yeremytsia sitzt am Esstisch der Familie Leggewie in Kraftisried, als sie diese Worte sagt. Sie sagt diese Worte in ihrer Muttersprache. Satz für Satz spricht sie in ihr Handy, das die ukrainischen Wörter ins Deutsche übersetzt. „Wir sprechen keine gemeinsame Sprache. Ohne Handy sind wir aufgeschmissen“, sagt Jörg Leggewie. Er und seine Frau bieten Irina Yeremytsia und ihrem Sohn Tymofii, der die vierte Klasse besucht, seit Ende Mai ein Zuhause – ein Zuhause auf Zeit. Denn Irina möchte in ihre Heimat zurück. Sie hatte stets gehofft, noch vor dem ersten Schnee zurückzukehren. Doch dieser Wunsch zerschlug sich mit einer Nachricht am 24. September. An diesem Tag erfuhr Irina Yeremytsia, dass ihr Haus in der Ukraine von einer Rakete getroffen worden war. Sofort stand für die 38-Jährige fest: Ich muss zurück und retten, was zu retten ist.

