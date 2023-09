Um diese Themen ging es bei der Bürgerversammlung Aitrang

Die Gemeinde Aitrang hat 2022 zahlreiche Investitionen gestemmt. Welche? Das beantwortete Bürgermeister Hailand bei der Bürgerversammlung.

27.09.2023 | Stand: 04:00 Uhr

Dort erläuterte Hailand die wichtigsten Zahlen aus der Jahresrechnung 2022 (wir berichteten). An Investitionen wurde im vergangenen Jahr auch der Glasfaseranschluss von Rathaus und Schule fertiggestellt. Über die Verwaltungsgemeinschafts-Umlage wurde die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes in Biessenhofen mitfinanziert. Zudem gab die Gemeinde zur Sanierung der Turnhalle einen Zuschuss. In der Gewerbestraße standen die Sanierung der Straße und der Wasserleitung an. Im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts plante die Gemeinde den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Wenglingen. Der scheiterte dann aber letztlich an Grundstücksverhandlungen.

