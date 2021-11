Vor Ort gibt es nach wie vor viel Widerstand gegen ein geplantes Pyrotechnik-Lager am Wasserschutzgebiet im Walder Ortsteil Kaufmanns. Die Petition der Walder Bürgerinitiative geht in die nächste Runde. Der zuständige Landtagsausschuss kam jetzt zum Ortstermin am möglichen Standort zusammen.