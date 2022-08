Umweltbeauftragter von Marktoberdorf nennt städtisches Energiekonzept "vorbildlich"

Umweltbeauftragter Vavra springt Marktoberdorfer Bürgermeister zur Seite. Scharfe Kritik übt er jedoch in Richtung der bayerischen Staatsregierung.

15.08.2022

In der aktuellen Diskussion um Energieeinsparungen stellt sich der Umweltbeauftragte des Stadtrates Christian Vávra (parteilos) an die Seite des Bürgermeisters Dr. Wolfgang Hell. Dieser hatte in der vergangenen Woche in der AZ die städtischen Energiesparmaßnahmen dargestellt. Das Engagement der Verwaltung nennt Vávra „vorbildlich im Rahmen der Vorgaben des Stadtrates“.

Umweltbeauftragter von Marktoberdorf will keine Bevormundung

Scharfe Kritik hingegen übt Vávra an der Bayerischen Staatsregierung: Die Energiewende wurde seiner Ansicht nach zu lange blockiert, die starke Abhängigkeit Bayerns von fossilen und atomaren Energiequellen sollen nun die Kommunen ausbaden. „Wir brauchen kein bevormundendes Spardiktat, sondern mehr Möglichkeiten, Alternativen zu realisieren“ sagt Vávra.

Die Furcht: Freizeiteinrichtungen in Marktoberdorf müssen schließen

Er befürchtet, dass energieintensive Freizeiteinrichtungen den Vorgaben der Landesregierung ganz oder teilweise zum Opfer fallen könnten: Als Beispiele nennt er den Betrieb des Eisplatzes oder den seit der Corona-Krise ohnehin geplagten Kulturbetrieb Modeon. Vávra sagt: „Jede Stunde, die unser Hallenbad, unser Eisplatz oder das Modeon diesen Winter zusätzlich schließen müssen, ist auf falsche Weichenstellungen der Bundes- und Landespolitik zurückzuführen“. Von der Staatsregierung wünscht sich Vavra z.B. ein klares Bekenntnis zur Windkraft. Oder auch klare Vorgaben zur intensiveren Nutzung der Sonnenenergie. Der Ausbau erneuerbarer Energien mache nicht nur die Energieversorgung unabhängiger, sondern halte den Standort Bayern für Investoren attraktiv.

