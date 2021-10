Unbekannte brechen Spendenbox am Rathausplatz in Marktoberdorf auf

Unbekannte haben in Marktoberdorf eine Spendenbox aufgebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

13.10.2021 | Stand: 12:45 Uhr

In der Zeit von Sonntagabend bis Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter eine Spendenbox aufgebrochen, die auf dem Rathausplatz in Marktoberdorf an einem Felsblock montiert war. Das berichtet die Polizei.

Spenden für "Lebensraum-Ausstellung" in Marktoberdorf gestohlen

Die Box ist im Rahmen der „Lebensraum-Ausstellung“, die vom Kunstverein Marktoberdorf organisiert wird, dafür aufgestellt, dass für dort präsentierte Traumfänger gespendet werden kann. Viel Geld dürfte nach Angaben der Verantwortlichen nicht in der Box gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08342/96040.

