Unbekannte Ganoven klauen in Altdorf Lkw-Hydraulikpumpen

Auf einem Betriebsgelände in Biessenhofen-Altdorf haben unbekannte Täter die Hydraulikpumpen der Hebebühnen gestohlen. Die Polizei meldet 11.000 Euro Schaden.

25.01.2022 | Stand: 12:46 Uhr

Auf einem Betriebsgelände in der Mühlenstraße in Altdorf bei Biessenhofen an zwei abgestellten Lastwagen von bislang unbekannten Tätern die Hydraulikpumpen der Hebebühnen ausgebaut und entwendet worden.

Die Polizei Marktoberdorf bittet um Zeugenhinweise

Dabei entstand nach Auskunft der Polizei ein Sachschaden von ungefähr 11.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/9604-0. Die Straftat ereignete sich am Wochenende, wurde aber erst jetzt gemeldet.

