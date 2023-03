Unbekannte stehlen das Ortsschild von Bernbeuren

Das Ortsschild von Bernbeuren wurde gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die etwas beobachtet haben.

28.03.2023 | Stand: 14:13 Uhr

Das Bernbeurer Ortschild an der Straße Richtung Stötten wurde durch unbekannte Täter entwendet. Am Montagmorgen wurde dies durch einen Gemeindemitarbeiter festgestellt. Hinweise an die Polizeiinspektion Schongau unter Telefon 08861/2346-0.