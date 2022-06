Unbekannte stehlen E-Bikes von geparktem Auto bei Geisenried

Täter haben zwei hochwertige E-Bikes im Wert von 12.000 Euro bei Geisenried gestohlen. Die Räder waren an einem Auto befestigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

01.06.2022 | Stand: 13:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben zwei E-Bikes auf einem Wanderparkplatz bei Geisenried entwendet. Wie die Polizei berichtet, waren die Pedelecs mithilfe eines Fahrradträgers an einem geparkten Fahrzeug befestigt. Die Tat ereignete sich bereits am Sonntag auf dem nördlichen Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle B 12 Geisenried, auch Wanderparkplatz Dümpfelmoos genannt.

Gestohlene E-Bikes bei Geisenried haben einen Wert von 12.000 Euro

Bei den entwendeten Rädern handelt es sich um E-Bikes der Marke Haibike, Typ FullSeven in den Farben blau-gelb und grün-orange. Die Fahrräder waren über den Fahrradträger gesichert und haben einen Gesamtwert von etwa 12.000 Euro. Die Polizei Marktoberdorf sucht nun nach Zeugen. Sie nimmt Hinweise unter der Nummer 08342 96040 entgegen.

