Unbekannte versuchen in Einfamilienhaus in Ronsberg einzubrechen

Die Täter kamen in der Dämmerung. Sie versuchten über die Terassentüre ins Haus zu gelangen.

26.11.2021 | Stand: 14:20 Uhr

Unbekannte Täter haben am Donnerstag versucht, in ein Einfamilienhaus in Ronsberg einzubrechen. In der Dämmerung machten sich die Täter an der Terrassentüre zu schaffen, um so ins Haus zu gelangen. Die Tür hielt jedoch den Aufbruchversuchen stand. An der Türe entstand Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Während des Einbruchversuchs waren die Bewohner nicht zu Hause. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, sollen sich an die Polizei Kaufbeuren wenden unter der Telefonnummer 08341/933-0.