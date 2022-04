Unbekannter Autofahrer in Ruderatshofen beschädigt Telefonmast: Polizei sucht Zeugen

Ein Autofahrer hat im Ostallgäu mit seinem Anhänger einen Telefonmasten angefahren und so die Kabel durchtrennt. Er fuhr davon, ohne den Schaden zu melden.

13.04.2022 | Stand: 14:09 Uhr

Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmittag in der Raiffeisenstraße in Ruderatshofen (Ostallgäu) mit dem Anhänger seines Autos die Kabel eines Telefonmasten durchtrennt. Laut der Polizei Marktoberdorf flüchtete der Unfallversursacher, ohne den Schaden zu melden. (Lesen Sie dazu auch: 18-jähriger Autofahrer gerät ins Schleudern und überfährt Straßenschild)

Der Unfall geschah wegen eines Ausweichmanövers

Die Unfallursache war vermutlich, dass der Fahrer Platz für ein weiteres Auto mit Anhänger machen wollte. Die beiden Gespanne tasteten sich aneinander vorbei, was dazu führte, dass der Fahrer, der in Richtung Norden unterwegs war, mit seinem Anhänger den Telefonmast streifte. Dabei wurden die Kabel, die sich am Mast befinden, durchtrennt.

Telefonmast in Ruderatshofen bei Unfall beschädigt: 500 Euro Schaden

Nach Angabe eines Augenzeugen hielt der Unbekannte noch an und begutachtete den Schaden. Dann aber fuhr er weiter, ohne Meldung zu erstatten. Am Telefonmasten entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Polizei Marktoberdorf bittet um Hinweise

Über das Fahrzeug des Täters ist nur bekannt, dass es sich um ein Gespann aus einer Art Pick-Up und einem mit Brennholz belandenen Anhänger handelt. Die Polzei Marktoberdorf nimmt Hinweise entgegen unter der Telefonnummer: 08342/96040.

Lesen Sie auch: Achtung Wildwechsel! Wegen Reh und Fuchs kracht es in und um Marktoberdorf am häufigsten

Lesen Sie auch