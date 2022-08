Unbekannter beschimpft Autofahrer mit auswärtigem Kennzeichen

Zwei Autofahrer sind am Dienstag bei Sulzschneid in Streit geraten. Ein Unbekannter war einem Mercedesfahrer vor, dass er dort nichts zu suchen hätte.

03.08.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Am Dienstagnachmittag ist es gegen 16.30 Uhr es auf der sehr schmalen Ortsverbindungsstraße zwischen Sulzschneid und Lengenwang zu einem Streit zwischen zwei Autofahrern gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein bislang Unbekannter einem Mercedesfahrer mit auswärtigem Kennzeichen vor, dass er dort nichts zu suchen hätte und die Straße nicht befahren dürfe. Warum dies so sein soll, erschließt sich der Polizei allerdings nicht. Möglicherweise störte sich der Unbekannte am auswärtigen Kennzeichen des Mercedesfahrers, der allerdings aus der Umgebung stammt.

Polizei Marktoberdorf sucht Zeugen des Vorfalls

Zwischenzeitlich ist es nach einer Rechtsänderung möglich, bei einem Umzug sein altes Kennzeichen weiter zu behalten und das Fahrzeug am neuen Wohnort mit dem unveränderten Kennzeichen zuzulassen.

Ein hinzugekommener Zeuge des Vorfalls wird gebeten, sich mit der Polizei in Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/960420 in Verbindung zu setzen.