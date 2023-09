Unbekannter Dieb "tauscht" in Marktoberdorf die Fahrräder

Gleich zwei Fahrraddiebstähle hat ein Unbekannter in Marktoberdorf begangen. Kurz nach der ersten Tat schlug er noch einmal zu. So ist er vorgegangen.

Ein Fall von Fahrraddiebstahl beschäftigt die Polizei Marktoberdorf. Eigentlich nichts Ungerwöhnliches. Aber in dieser Art kommt er den Beamten auch nur äußerst selten unter.

Dieb bricht den Kindersitz am Fahrrad ab

Am Sonntagabend, 10. September, gegen 21.15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter zunächst in der Mühlbachsstraße in Thalhofen ein Damenmountainbike samt Kinderfahrradsitz und fuhr damit in Richtung Hattenhofen. In der Hattenhofener Straße wurde der abgebrochene Kinderfahrradsitz des Damenmountainbikes aufgefunden.

In Hattenhofen bei Marktoberdorf schlägt der Unbekannte erneut zu

Anschließend fuhr der Fahrraddieb weiter nach Hattenhofen. Dort wurde das zuvor gestohlene Fahrrad in einer Hofeinfahrt abgestellt und ein hochwertiges, graues E-Pedelec der Marke Trek Powerfly 7 entwendet. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter Telefon 08342/96040.

