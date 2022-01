Ein Unbekannter hat in Marktoberdorf einen Buchsbaum gestohlen. Der Baum war vor einem Café aufgestellt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

13.01.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Ein Unbekannter hat in Marktoberdorf einen Buchsbaum gestohlen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit von Sonntag bis Dienstag. Der Baum wurde aus einem Blumentopf heraus entwendet. Er stand laut Polizei zur Zierde am Eingang eines Cafés in der Georg-Fischer-Straße im Marktoberdorfer Zentrum.

Gestohlener Baum hatte Wert von 40 Euro

Der Baum hatte einen Wert von etwa 40 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktoberdorf unter der Tel. 08342/96040.