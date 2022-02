Unbekannter fährt in Marktoberdorf Auto an und hinterlässt eine kuriose Entschädigung

Ein Unbekannter hat in Marktoberdorf ein Auto angefahren. Anstatt seiner Personalien hinterließ er dem Besitzer des geschädigten Autos eine kleine Wiedergutmachung.

20.02.2022 | Stand: 07:24 Uhr

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Freitag in Marktoberdorf ein Auto angefahren. Anstatt seiner Personalien hinterließ er dem Besitzer eine kleine Wiedergutmachung. Wie die Polizei berichtet, war das geschädigte Auto zum Tatzeitpunkt in der Schwabenstraße abgestellt. Bei dem Unfall entstanden 300 Euro Schaden.

Unfallflucht in Marktoberdorf: Verursacher hinterlässt 20 Euro und eine Notiz

Der Unfallverursacher steckte jedoch 20 Euro hinter die Scheibenwischer. Er schrieb sinngemäß, dass er das Geld hinterlasse, weil niemand da war. Die Polizei Marktoberdorf nimmt unter der Nummer 08342/96040 Hinweise entgegen.