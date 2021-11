Ein Unbekannter hat in Wald im Ostallgäu zehn Kuhschellen geklaut. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat was beobachtet?

11.11.2021 | Stand: 13:38 Uhr

Im Zeitraum von Sonntag, 7. November, bis Mittwoch, 10. November, hat ein Unbekannter etwa zehn Kuhschellen in Seeg geklaut. Diese waren in einem Nebenraum eines landwirtschaftlichen Anwesens gelagert, so die Polizei.

Kuhglocken in Wald geklaut - Hinweise gesucht

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu dem Täter geben kann, soll sich bei der Polizei Marktoberdorf unter Tel. 08342/96040 melden.

