Bislang unbekannte Täter sind in ein Marktoberdorfer Geschäft für Gerätetechnik eingebrochen. Dabei ist ein hoher Schaden entstanden.

10.11.2022 | Stand: 14:13 Uhr

Mehr als 2000 Euro sind beim Einbruch in einen Gerätetechnik-Fachhandel in Marktoberdorf entstanden. Die Täter hebelten in der Nacht zum Donnerstag ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf und durchsuchten Verkaufs- und Büroräume. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Telefonnummer 08342-96040